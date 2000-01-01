20.12 03:26 MIGnews.com

Макгоуэн напала на Мерил Стрип с обвинениями

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Голливудская актриса Роуз Макгоуэн обвинила Мерил Стрип в том, что та покрывала деятельность своего друга продюсера Харви Вайнштейна. Макгоуэн обвинила Стрип в том, что она проявляла лицемерие, однако Мерил опровергла обвинения.По словам Стрип, она ничего не знала о домогательствах Вайнштейна, он скрывал это от неё."Я молчала не потому что скрывала, я молчала потому что не знала. Я вовсе не хочу, чтобы молодых девушек насиловали. Моя дружба нужна была Вайнштейну, полагаю, для того, чтобы ему больше доверяли", - ответила актриса на обвинения.Стрип также сообщила, что пыталась дозвониться до Макгоуэн, чтобы объяснить ей ситуацию лично, однако та не взяла трубку.