Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







скриншот с видео19.12 16:42   MIGnews.com

Маркл выбрала свадебное платье от израильского дизайнера?

В прессе появилась информация о том, что израильский дизайнер Инбал Дрор, специализирующийся на свадебных нарядах, получил от королевского дома запрос на изготовление эскиза платья для Меган.

Конечно, это не говорит о том, что мисс Маркл уже определилась. Ведь, как известно, бренд Inbal Dror обычно шьет очень откровенные свадебные наряды, и вряд ли будущая жена принца сможет такое надеть. Хотя, что стоит дизайнеру сшить скромное платье, ведь о нем будет говорить весь мир, а это лучшая реклама для любого бренда.

Не против создать свадебный наряд для невесты и дизайнер Виктория Бекхэм. Она уже познакомилась с Меган, показала ей самые значимые месте в Лондоне и даже познакомила со своим косметологом. Но достаточно ли этого, чтобы выбор Маркл пал именно на бренд Victoria Beckham, передает ТСН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
17:25
ФАТХ: некоторые страны отказались от саммита по Иерусалиму
16:15
Парк в Кирьят-Яме назовут в честь Трампа
15:38
Кинерет заполнят опресненной водой
15:05
ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль
14:47
Путину передадут послание от Аббаса
14:10
В Эр-Рияде взорвалась баллистическая ракета
14:03
"Израильтянин" вместо прочерка или страны исхода
12:51
В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет: 4 человека погибли
12:34
Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы
12:06
Группа инвесторов может купить израильские операции Teva
11:48
В Иракском Курдистане сожгли офис правящей партии
11:41
Ави Габай гордится "сдержанностью" солдат Гивати
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus