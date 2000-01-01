Маркл выбрала свадебное платье от израильского дизайнера?
В прессе появилась информация о том, что израильский дизайнер Инбал Дрор, специализирующийся на свадебных нарядах, получил от королевского дома запрос на изготовление эскиза платья для Меган.
Конечно, это не говорит о том, что мисс Маркл уже определилась. Ведь, как известно, бренд Inbal Dror обычно шьет очень откровенные свадебные наряды, и вряд ли будущая жена принца сможет такое надеть. Хотя, что стоит дизайнеру сшить скромное платье, ведь о нем будет говорить весь мир, а это лучшая реклама для любого бренда.
Не против создать свадебный наряд для невесты и дизайнер Виктория Бекхэм. Она уже познакомилась с Меган, показала ей самые значимые месте в Лондоне и даже познакомила со своим косметологом. Но достаточно ли этого, чтобы выбор Маркл пал именно на бренд Victoria Beckham, передает ТСН.