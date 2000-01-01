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20.12 04:50   MIGnews.com

Селену Гомес обвинили в доведении подростка к самоубийству

Американскую певицу Селену Гомес обвинили в доведении 15-летней девушки к самоубийству. Такое обвинение было выдвинуто в ее адрес от отца погибшей дочери Джона Херндона, сообщает портал Radar Online.

По словам американца, его дочь, Белла Херндон, покончила с собой после "марафонного" просмотра первого сезона шоу "13 причин почему", которое неоднократно критики обвиняли в "романтизации" самоубийства, и повествует о суициде школьницы Ханны Бейкер.

Также он призвал закрыть телесериал и вместе с Гомес обвинил еще и исполнительного директора проекта в гибели своей дочери.

"Помните, что есть подростки, которые проходят через темные времена, и это могут быть ваши друзья, ваши сестры. Селена Гомес и Netflix должны понять, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время, и этот сериал может стать триггером", — заявил Херндон.

Ранее Netflix объявила о завершении сьемок второго сезона проекта.
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