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20.12 02:19   MIGnews.com

123456 стал самым популярным паролем года

Компани SplashData создала антирейтинг популярных и неудачных паролей, сообщает Motherboard.

Так, первое место в списке самых нежелательных, но распространённых защитных кодов, досталось паролю 123456. На втором месте стоит английское слово password, третье – 12345678.

Также этот список дополнили комбинации: qwerty, football, admin, welcome, login, abc123, dragon, master и passw0rd. По словам программистов, многие пользователи считают, что если они заменят букву "о" на "0" или наоборот, то это как то усложнит работу хакерам, если они захотят взломать их компьютер, однако об этом уловке они уже давно знают и без труда обходят её.

Помимо этого, эксперты выделили самые популярные нововведения этого года, которые также не стоит использовать. Например: letmein, iloveyou, monkey, starwars, hello, freedom, whatever, qazwsx и trustno1.

Системщики настоятельно рекомендуют использовать только сложные пароли, которые состоят не только из букв, но и цифр и специальных символов. Кроме того, они советуют подключить себе двухфакторную авторизацию аккаунта, с помощью которой можно зайти на страницу только после подтверждения кодом из СМС.
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