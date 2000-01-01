Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Скандальный продюсер Харви Вайнштейн станет героем фильма | Фото:19.12 23:19   MIGnews.com

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн станет героем фильма

Британская компания "Би-би-си" осуществила заказ нового документального фильма, который расскажет подробности жизни и всех броских событий американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает издание The Hollywood Reporter.

Киностудия Lightbox уже начала работу над полнометражным документальным фильмом о голливудском продюсере, с именем которого связан один из крупнейших скандалов в истории американской киноиндустрии.

Режиссером фильма станет Урсула Макфарлейн. Создатели ленты планируют взять интервью у актрис, которые выдвинули обвинения против Вайнштейна, и у других деятелей кино.

Помимо "карьерных взлетов и падений" Вайнштейна, создатели фильма хотят рассказать о "культуре страха, пронизывающей Голливуд", сообщает портал The Hollywood Reporter.

Дата премьеры пока не объявлена, однако предполагается, что ленту покажут в Англии в 2018 г.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:28
Убийца российского посла в Турции был связан с Гюленом
04:50
Селену Гомес обвинили в доведении подростка к самоубийству
03:26
Макгоуэн напала на Мерил Стрип с обвинениями
02:19
123456 стал самым популярным паролем года
01:18
Робби Уилямс рассказал про отношения с Spice Girls
00:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость в США
22:29
11 туристов стали жертвами ДТП В Мексике
21:35
Продлен арест палестинки, напавшей на солдат ЦАХАЛа
20:26
Беннет и Шакед представили план реформы БАГАЦА
19:55
В 21 веке число мигрантов в мире - удвоилось
19:29
ХАМАС: Западный Иерусалим также принадлежит палестинцам
18:52
Лондон: в пожаре в Grenfell Tower обвинили евреев
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus