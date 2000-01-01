19.12 23:19 MIGnews.com

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн станет героем фильма

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Британская компания "Би-би-си" осуществила заказ нового документального фильма, который расскажет подробности жизни и всех броских событий американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает издание The Hollywood Reporter.Киностудия Lightbox уже начала работу над полнометражным документальным фильмом о голливудском продюсере, с именем которого связан один из крупнейших скандалов в истории американской киноиндустрии.Режиссером фильма станет Урсула Макфарлейн. Создатели ленты планируют взять интервью у актрис, которые выдвинули обвинения против Вайнштейна, и у других деятелей кино.Помимо "карьерных взлетов и падений" Вайнштейна, создатели фильма хотят рассказать о "культуре страха, пронизывающей Голливуд", сообщает портал The Hollywood Reporter.Дата премьеры пока не объявлена, однако предполагается, что ленту покажут в Англии в 2018 г.