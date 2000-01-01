Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







20.01 10:24   MIGnews.com

В McDonald's появились бургеры для веганов

Повара ресторанов быстрого питания McDonald's в Финляндии и Швеции будут готовить веганские бургеры.

Продукт станет частью постоянного меню в большинстве заведений сети.

Новинка уже обрела своих поклонников, которые успели поделиться своими впечатлениями от веганского бургера в социальных сетях, сообщает Daily Mail.

Бургер состоит из соевой котлеты, томата, салата, солений и вегетарианского соуса McFeast, помещенных в традиционную булочку с кунжутом.

Данное решение было принято в связи с ростом популярности веганских продуктов в Швеции и Финляндии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:50
Турция нанесла удар по курдам в Африне
12:26
Главный раввин не будет присутствовать на церемониях ЦАХАЛа
11:53
Турция: школьный автобус попал в ДТП, есть погибшие
11:25
В США умерла актриса из "Основного инстинкта"
10:52
Израиль выплатит $5 млн. компенсации за убийство иорданцев
09:50
Арабку с двумя ножами задержали в Хевроне
08:48
Насралла: Израиль пытался убить одного из лидеров ХАМАСа
08:17
Россия готова сотрудничать с США по Ближнему Востоку
07:52
"Хор Турецкого" планирует выступить в ООН
06:21
Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки
04:34
Ким Кардашьян назвала своего ребенка в честь города
03:18
Ученые предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет
02:27
В США создали ядерный реактор для жизни на Марсе
01:38
Названы сто лучших фильмов всех времен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus