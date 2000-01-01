20.01 10:24 MIGnews.com

В McDonald's появились бургеры для веганов

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Повара ресторанов быстрого питания McDonald's в Финляндии и Швеции будут готовить веганские бургеры.Продукт станет частью постоянного меню в большинстве заведений сети.Новинка уже обрела своих поклонников, которые успели поделиться своими впечатлениями от веганского бургера в социальных сетях, сообщает Daily Mail.Бургер состоит из соевой котлеты, томата, салата, солений и вегетарианского соуса McFeast, помещенных в традиционную булочку с кунжутом.Данное решение было принято в связи с ростом популярности веганских продуктов в Швеции и Финляндии.