20.01 10:24 MIGnews.com
В McDonald's появились бургеры для веганов
Повара ресторанов быстрого питания McDonald's в Финляндии и Швеции будут готовить веганские бургеры.
Продукт станет частью постоянного меню в большинстве заведений сети.
Новинка уже обрела своих поклонников, которые успели поделиться своими впечатлениями от веганского бургера в социальных сетях, сообщает Daily Mail.
Бургер состоит из соевой котлеты, томата, салата, солений и вегетарианского соуса McFeast, помещенных в традиционную булочку с кунжутом.
Данное решение было принято в связи с ростом популярности веганских продуктов в Швеции и Финляндии.
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