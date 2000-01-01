Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







youtube 20.01 11:25   MIGnews.com

В США умерла актриса из "Основного инстинкта"

Голливудская актриса Дороти Мэлоун скончалась на 94 году жизни в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дочь актрисы.

Смерть Мэлоун наступила по естественным причинам. Актриса скончалась в своем родном городе Даллас.

Отмечается, что артистка не дожила всего 11 дней до своего 94-летия.

За свою карьеру актриса снималась в картинах с такими звездами, как Хамфри Богарт и Лорен Бэколл ("Глубокий сон", 1946), Рок Хадсон ("Слова, написанные на ветру", 1956), а также Рональд Рейган — в будущем 40-й президент США, а тогда известный актер. Вместе они снялись в картине "Закон и порядок" в 1953 году.

В 1957 году Мэлоун получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Слова, написанные на ветру".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:50
Турция нанесла удар по курдам в Африне
12:26
Главный раввин не будет присутствовать на церемониях ЦАХАЛа
11:53
Турция: школьный автобус попал в ДТП, есть погибшие
10:52
Израиль выплатит $5 млн. компенсации за убийство иорданцев
10:24
В McDonald's появились бургеры для веганов
09:50
Арабку с двумя ножами задержали в Хевроне
08:48
Насралла: Израиль пытался убить одного из лидеров ХАМАСа
08:17
Россия готова сотрудничать с США по Ближнему Востоку
07:52
"Хор Турецкого" планирует выступить в ООН
06:21
Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки
04:34
Ким Кардашьян назвала своего ребенка в честь города
03:18
Ученые предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет
02:27
В США создали ядерный реактор для жизни на Марсе
01:38
Названы сто лучших фильмов всех времен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus