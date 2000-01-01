20.01 11:25 MIGnews.com

В США умерла актриса из "Основного инстинкта"

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Голливудская актриса Дороти Мэлоун скончалась на 94 году жизни в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дочь актрисы.Смерть Мэлоун наступила по естественным причинам. Актриса скончалась в своем родном городе Даллас.Отмечается, что артистка не дожила всего 11 дней до своего 94-летия.За свою карьеру актриса снималась в картинах с такими звездами, как Хамфри Богарт и Лорен Бэколл ("Глубокий сон", 1946), Рок Хадсон ("Слова, написанные на ветру", 1956), а также Рональд Рейган — в будущем 40-й президент США, а тогда известный актер. Вместе они снялись в картине "Закон и порядок" в 1953 году.В 1957 году Мэлоун получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Слова, написанные на ветру".