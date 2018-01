20.01 18:57 MIGnews.com

Жена защищает обвиненного в домогательствах Майкла Дугласа

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поддержала своего мужа, киноактера Майкла Дугласа, после того как в редакционной колонке издание The Hollywood Reporter журналистка Сюзан Броуди обвинила его в домогательствах 32-летней давности, пишет People.Зета-Джонс обратила внимание на то, что ее муж сам рассказал об обвинениях в свой адрес, чтобы опередить публикацию в СМИ. По ее словам, Дуглас сделал это из-за своих убеждений и говорил от чистого сердца.Актриса заметила, что недостойное поведение якобы имело место в 1980-х, когда она еще не была знакома с Дугласом. Она сказала, что они с мужем на 100% поддерживают движения против сексуальных домогательств Time's Up и MeToo."У меня есть дочь. Я надеюсь, что ей не придется даже думать о том, через что мы сейчас проходим", — сказала Зета-Джонс в эфире телепрограмму The View.