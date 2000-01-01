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Жена защищает обвиненного в домогательствах Майкла Дугласа | Фото: David Shankbone/Flickr20.01 18:57   MIGnews.com

Жена защищает обвиненного в домогательствах Майкла Дугласа

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поддержала своего мужа, киноактера Майкла Дугласа, после того как в редакционной колонке издание The Hollywood Reporter журналистка Сюзан Броуди обвинила его в домогательствах 32-летней давности, пишет People.

Зета-Джонс обратила внимание на то, что ее муж сам рассказал об обвинениях в свой адрес, чтобы опередить публикацию в СМИ. По ее словам, Дуглас сделал это из-за своих убеждений и говорил от чистого сердца.

Актриса заметила, что недостойное поведение якобы имело место в 1980-х, когда она еще не была знакома с Дугласом. Она сказала, что они с мужем на 100% поддерживают движения против сексуальных домогательств Time's Up и MeToo.

"У меня есть дочь. Я надеюсь, что ей не придется даже думать о том, через что мы сейчас проходим", — сказала Зета-Джонс в эфире телепрограмму The View.
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