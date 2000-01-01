21.01 03:45 MIGnews.com

Хельсинки решили заработать на геях

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Хельсинки планирует путем маркетинга "гей-дружественных" услуг зарабатывать миллионы евро, заявил основатель сайта Gay Travel Finland Ханну Виртанен."Если подсчитать, что в глобальном масштабе объемы маркетинга туризма составляют 200 миллиардов евро, то в стране, где представителей сексуальных меньшинств насчитывается 6% населения, речь идет о миллионах евро. Хельсинки не обязательно называть „центром гей-жизни“. Ради этого лучше ехать в Барселону или Берлин. В Финляндию приезжают потому, что здесь геям, лесбиянкам и транссексуалам безопасно путешествовать", — цитирует его местный сайт Yle.По оценке Виртанена, представители сексуальных меньшинств в год тратят более трех миллиардов евро в год в сфере туризма, и финны должны активно стремиться получить свою долю из этих денег.Поскольку представители сексуальных меньшинств ищут на туристических сайтах для геев безопасные гостиницы и направления, именно безопасность может стать козырем Финляндии, уточняет Виртанен, отмечая, что в мире 70 стран, где гомосексуализм считается преступлением.