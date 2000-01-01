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Кот стал наследником 30 тыс. евро | Фото: Thinkstock21.01 04:11   MIGnews.com

Кот стал наследником 30 тыс. евро

Жительница Италии завещала своему коту Джерри сумму в 30 тысяч евро, пишет La Stampa.

Женщина любила своего кота "больше всего на свете" и прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.

"Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, равных перед Богом", — говорит дочь усопшей, отмечая, что ее мать любила кота даже больше, чем своих детей.

Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях.
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