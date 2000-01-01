20.06 21:33 MIGnews.com

Видео: Эль-Аль сняла пародию на песню Бритни Спирс

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Израильская авиакомпания Эль-Аль поприветствовала американскую поп-звезду Бритни Спирс в преддверии ее выступления в Израиле в следующем месяце. Так, во вторник, 20 июня, на официальной странице авиаперевозчика в Facebook, была опубликована веселая-видео пародия на супер-хит певицы под названием Toxic, с участием сотрудников Эль-аль.Музыкальное видео сопровождается танцами стюардесс в форме под знаменитую песню. Сотрудники воссоздали сцены из клипа, выпущенного в 2003 году, но сделали это в очень забавном стиле.Напомним, что поп-принцесса Бритни Спирс даст первый в истории концерт в Израиле 3 июля в тель-авивском парке "Яркон". Певица выступит с новым шоу в поддержку выпущенного в прошлом году альбома “Glory”.