21.06 01:32 MIGnews.com

Ученые: влияние поцелуев исключительно положительное

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Целуясь с любимыми, мы получаем удовольствие и редко задумываемся о том, как поцелуи влияют на наш организм. К счастью, влияние поцелуев исключительно положительное.Несмотря на то, что история поцелуя и его трансформации известна немногим, очень многие современные ученые изучают этот тип близости между людьми.Французские ученые доказали, что частые поцелуи разглаживают морщины и препятствуют их возникновению. Это происходит потому, что во время поцелуя задействовано очень много лицевых мышц, которые, таким образом держатся в тонусе.Поцелуй повышает иммунитет. Происходит это из-за того, что во время столкновения слизистых рта, мы обмениваемся микробами. Конечно, это не касается тех случаев, когда передаются такие заболевания, как, например, гепатит В - здесь уже речь идет не об иммунитете, а о заражении.Также, во время поцелуя в организме человека вырабатываются эндорфины, что способствует притоку счастья и бодрости.