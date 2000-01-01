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Ученые: влияние поцелуев исключительно положительное | Фото: Thinkstock21.06 01:32   MIGnews.com

Ученые: влияние поцелуев исключительно положительное

Целуясь с любимыми, мы получаем удовольствие и редко задумываемся о том, как поцелуи влияют на наш организм. К счастью, влияние поцелуев исключительно положительное.

Несмотря на то, что история поцелуя и его трансформации известна немногим, очень многие современные ученые изучают этот тип близости между людьми.

Французские ученые доказали, что частые поцелуи разглаживают морщины и препятствуют их возникновению. Это происходит потому, что во время поцелуя задействовано очень много лицевых мышц, которые, таким образом держатся в тонусе.

Поцелуй повышает иммунитет. Происходит это из-за того, что во время столкновения слизистых рта, мы обмениваемся микробами. Конечно, это не касается тех случаев, когда передаются такие заболевания, как, например, гепатит В - здесь уже речь идет не об иммунитете, а о заражении.

Также, во время поцелуя в организме человека вырабатываются эндорфины, что способствует притоку счастья и бодрости.
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