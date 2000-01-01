21.07 00:40 MIGnews.com
СМИ: Солиста Linkin Park нашли повешенным
Солист американской группы рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, сообщило издание TMZ со ссылкой на данные полиции.
Так, идол целого поколения якобы был найден повешенным у себя в доме в округе Палос Вердесе (Лос-Анджелес, штат Калифорния).
41-летний Честер был женат дважды и имел шесть детей.
Певец много лет боролся с наркотиками и алкоголем. Ранее он заявлял, что хотел совершить самоубийство, потому что его жестоко избивали в детстве.
По информации издания, последнее время Честер близко дружил с другим артистом Крисом Корнеллом, который свёл счёты с жизнью полгода назад.
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