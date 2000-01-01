Королева Елизавета "передумала" отрекаться от престола
Елизавета II не планирует слагать свои королевские полномочия в пользу сына Чарльза, так как ставит на первое место интересы страны и нации, сообщила 20 августа газета Sunday Times со ссылкой на приближенные к королевскому двору источники.
"Как сообщили Sunday Times три разных высокопоставленных источника, ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус не имеют планов в отношении регентства", - пишет газета, таким образом развенчав слухи о том, что через 4 года Елизавета II собиралась уступить престол своему наследнику – принцу Уэльскому.
Необходимо пояснить, что Кларенс-хаус является официальной резиденцией Чарльза.
Право передачи королевских полномочий в Великобритании регулируется Актом о регентстве, но правящая более полувека монархиня по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении документа в силу.
"Я объявляю… что вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам", - напомнил журналистам источник Sunday Times текст клятвы, данной Елизавета II в ее 21-ый день рождения, заверив в том, что до тех пор, пока королева здорова, вне зависимости от ее возраста, вопрос о регентстве остается закрытым.