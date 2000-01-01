21.08 02:47 MIGnews.com

Евгений Осин лечится от алкоголизма

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Российский певец Евгений Осин помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости. Об этом со ссылкой на источник в волонтерской организации сообщило РИА "Новости"."Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", - отметил инсайдер.Известно, что в правоохранительные органы из-за исчезновения Евгения Осина обратилась сестра артиста.