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Сэмюэля Л. Джексона приняли за беженца из Африки | Фото: Nina Moric/Facebook21.08 04:09   MIGnews.com

Сэмюэля Л. Джексона приняли за беженца из Африки

Довольно остроумно разыграла интернет-пользователей хорватская модель Нина Морич, которая опубликовала на своей странице фотографию отдыхающих на лавочке американского актера Сэмюэля Л. Джексона и баскетболиста Мэджика Джонсона.

Казалось бы, что тут такого? Двое приятелей отдыхают на итальянском курорте Форте-Деи-Марми после изнурительного шопинга. Ажиотаж вызвала подпись Морич, которая представили селебретиз беженцами.



"Гляньте только на мигрантов, которые группами сидят на скамейках на курортах в Форте-деи-Марми и Милано-Мариттима. Наших 35 евро им слишком много", — пошутила она об "окруживших" мужчин пакетах из бутиков.

За сутки ее пост набрал 20 тысяч "лайков" и почти 4 тысячи комментариев, большинство из которых, как ни удивительно, выражали полную солидарность со словами модели. Удивительно, но мало кто смог узнать номинировавшегося на "Оскар" голливудскую звезду.

Чтобы решить конфуз, модели пришлось объясняться, что, мол, она пошутила, а изображенные на снимке ей прекрасно знакомы, что в данном случае выглядит еще более неуместно.
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