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Смайлики увеличивают шанс завершить свидание в постели | Фото: Intel Free Press/Flickr21.08 01:16   MIGnews.com

Смайлики увеличивают шанс завершить свидание в постели

Использование таких модных нынче эмодзи в переписке повышает возможность дальнейшего развития отношений, а также увеличивает шансы возможной интимной связи. О "феномене эмодзи", как пишет New York Post, британский ученый-лингвист Вайвьян Эванс сообщил в своей книге.

Исследование британский лингвист проводил среди 5600 пользователей сайта знакомств Match.com. Оказалось, у тех пар, которые в переписке часто использовали смайлики, интернет-знакомства чаще перерастали в секс и нечто большее.

Как поясняет Эванс, благодаря смайликам собеседники находили более тесный контакт. Но, как предупреждает ученый, вообще без слов, все равно, не обойтись, поэтому главное в этом деле - не переусердствовать.

Лингвист полагает, что с помощью эмодзи люди научились более точно выражать свое душевное состояние и эмоции, экономя время на написание сообщений. Кроме этого, смайлы интернациональны и у них нет языковых барьеров.

Ну и в конце концов, некоторые чувства очень трудно описать словами, а для других из них вообще нет названия, подчеркивает Вайвьян Эванс.
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