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Склонность к изменам научились определять по лицу | Фото: Thinkstock21.09 01:04   MIGnews.com

Склонность к изменам научились определять по лицу

Люди с короткими и широкими лицами чаще всего склонны к супружеским изменам, утверждают канадские ученые из Университета Ниписсинга.

Согласно опубликованной на сайте Eurekalert! статье, с целью определить внешность сексуально активных и склонных к случайным связям людей психологи провели два исследования.

Сначала они попросили состоящих в отношениях 145 студентов указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми и сексуального поведения. Специалисты также определили показатель соотношения ширины и высоты лица исследуемых.

После ученые оценили степень неверности 314 подопытных.

Как оказалось, что люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, причем это свойственно как мужчинам, так и женщинам. Эта связь опосредована уровнем гормона тестостерона во время полового созревания.
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