21.09 01:04 MIGnews.com

Склонность к изменам научились определять по лицу

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Люди с короткими и широкими лицами чаще всего склонны к супружеским изменам, утверждают канадские ученые из Университета Ниписсинга.Согласно опубликованной на сайте Eurekalert! статье, с целью определить внешность сексуально активных и склонных к случайным связям людей психологи провели два исследования.Сначала они попросили состоящих в отношениях 145 студентов указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми и сексуального поведения. Специалисты также определили показатель соотношения ширины и высоты лица исследуемых.После ученые оценили степень неверности 314 подопытных.Как оказалось, что люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, причем это свойственно как мужчинам, так и женщинам. Эта связь опосредована уровнем гормона тестостерона во время полового созревания.