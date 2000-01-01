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Мухаммед - самое популярное имя для детей в Лондоне | Фото: Thinkstock21.09 03:27   MIGnews.com

Мухаммед - самое популярное имя для детей в Лондоне

Арабское имя Мухаммед оказалось одним из наиболее популярных имен для мальчиков в Англии, заняв восьмую строчку в рейтинге, составленном Национальным статистическим управлением и опубликованном "Би-би-си". Так, в прошлом году в Англии и Уэльсе Мухаммедами назвали именем 3908 мальчиков. Кроме того, в Лондоне и Уэст-Мидлендсе это имя оказалось самым популярным.

На первом месте по популярности в Англии и Уэльсе оказалось имя Оливер, на втором — Гарри, на третьем — Джордж, далее Джек и Джейкоб. Среди женских имен на первых строчках — Оливия и Амелия. В пятерку популярных также вошли Эмили, Айла и Ава. При этом имя Оливия сместило Амелию с первого места среди самых популярных имен для новорожденных девочек в Англии и Уэльсе.

Любопытно, что за прошедший год Мухаммед было самым популярным именем для мальчиков и в Израиле. Кроме того, популярностью пользовались имена Йосеф, Давид, Даниэль, Ури, Омер, Эйтан, Ариэль, Ноам и Адам.
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