Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Чизбургеры и газировка: раскрыт `секрет` долголетия | Фото: Thinkstock21.12 04:17   MIGnews.com

Чизбургеры и газировка: раскрыт "секрет" долголетия

99-летняя Дороти Флетчер, проживающая в американском городе Ноблсвилл, штат Индиана, раскрыла секрет долголетия. Женщина заявила, что каждый день употребляет в пищу фастфуд.

В интервью порталу Indy Star она призналась, что из фастфуда предпочитает чизбургеры, картофель фри и газировку. Долгожительница уверяет, что не собиралась доживать до ста лет и не следовала каким-то специальным правилам.

По случаю 100-летнего юбилея руководство McDonaldʼs в Ноблсвилле предложило Флетчер отпраздновать юбилей в своем заведении и подарило ей карту VIP-клиента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:24
В Германии арестован террорист
05:23
В Азербайджане родился малыш с пенисом на спине
03:20
Процесс восстановления памятников в Сирии тормозится
02:22
Видео: таксист не дал влюбленным заняться сексом  
01:37
В США родился ребенок из эмбриона,замороженного 20 лет назад
00:20
Продукты, которые быстро снизят давление
23:20
Видео: диджей погиб в результате падения сцены на концерте  
22:15
Курс биткоина резко изменил вектор
22:15
Проект, собравший необыкновенных русскоязычных израильтянок
21:56
Израильский фильм - в главной номинации на "Оскар"
21:19
Катастрофы 2017 года обошлись в сумму более $300 млрд
21:10
Арест давшей пощечину солдату палестинки продлили на 6 дней
20:21
Россия и Турция: Восточный Иерусалим - столица Палестины
20:05
В Косово готовили теракт против сборной Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus