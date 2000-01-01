21.12 04:17 MIGnews.com

Чизбургеры и газировка: раскрыт "секрет" долголетия

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99-летняя Дороти Флетчер, проживающая в американском городе Ноблсвилл, штат Индиана, раскрыла секрет долголетия. Женщина заявила, что каждый день употребляет в пищу фастфуд.В интервью порталу Indy Star она призналась, что из фастфуда предпочитает чизбургеры, картофель фри и газировку. Долгожительница уверяет, что не собиралась доживать до ста лет и не следовала каким-то специальным правилам.По случаю 100-летнего юбилея руководство McDonaldʼs в Ноблсвилле предложило Флетчер отпраздновать юбилей в своем заведении и подарило ей карту VIP-клиента.