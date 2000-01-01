21.12 05:23 MIGnews.com

В Азербайджане родился малыш с пенисом на спине

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Врачи Научно-исследовательского института педиатрии Баку провели новорожденному операцию по удалению дополнительных гениталий, которые располагались на спине малыша."У ребенка имеется нормальный половой орган там, где он и должен быть. Пенис на спине - это паразит, который был удален хирургическим путем", - рассказывает глава отделения неонатологии Гюндуз Агаев, имея в виду недоразвитого брата-близнеца малыша.Из уважения к ребенку врачи не называют его имени и имени его родителей, но рассказали, что супружеская пара была шокирована, обнаружив на спине своего новорожденного сына дополнительный половой орган, так как во время УЗИ этого видно не было.Как поясняет Агаев второй половой орган - все, что осталось от второго плода, который не смог развиться должным образом в утробе матери и прикрепился к своему брату."Практически все, что осталось от него, было пенисом, прикрепившимся к спине брата внутри матки", - говорит он.