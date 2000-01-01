20.12 22:15 MIGnews.com

Проект, собравший необыкновенных русскоязычных израильтянок

Фото: Лия Гельдман

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«Женщины, которые нас вдохновляют» - так назван проект для талантливых израильтянок, добившихся выдающихся успехов в различных сферах жизни: спорте, политике, искусстве, журналистике, бизнесе, дизайне. Цель проекта – позволить героиням поделиться собственным опытом достижения высоких результатов в своей профессии с другими русскоязычными израильтянками.Героинями проекта стали: Лена Крейндлина, одна из основателей и генеральный директор театра "Гешер"; Нета Ривкин, спортсменка, впервые в истории Израиля завоевавшая медаль Чемпионата Мира по художественной гимнастике, вице-чемпионка Европы, трижды участвовавшая в Олимпийских играх; Дорит Голендер-Друкер, в недавнем прошлом - посол Израиля в России, одна из создателей и директор радиостанции «РЭКА», ныне – вице-президент фонда «Генезис»; Лариса Тетуева, оперная дива, ведущее сопрано Израильской оперы; Диана Голби, певица, победитель реалити-шоу «Рождение звезды»; Елена Лагутина, в прошлом – ведущая центрального выпуска новостей, а в настоящем - создатель серии популярных авторских телепрограмм на 9 канале; Наташа Манор, актриса театра и кино, телеведущая и режиссер; Елена Блаунштейн, владелица бренда Frau Blau, победительница израильской версии реалити-шоу "Project Runway" ("Проект Подиум"), обладательница Государственной премии Израиля в области дизайна, преподаватель и стилист; Маша Троянская, вице-чемпионка мира по бальным танцам и дважды победительница шоу "Танцы со звездами"; Алия Судакова, ведущая центрального выпуска новостей 9 канала; Таня Кисилевски, режиссер, продюсер и телеведущая; Илана Кратыш, многократный чемпион Израиля по дзюдо и вольной борьбе, серебряный призер Чемпионатов Европы, первая женщина, представившая Израиль в вольной борьбе на Олимпиаде в Бразилии; Ольга Раз, автор книг и клинический диетолог, основатель кафедры диетологии в Ариэльском университете и отделения диетологии в Медицинском центре Ихилов; Ольга Бакушинская, одна из самых известных российских журналистов и телеведущих.На днях в Тель-Авиве героини проекта собрались вместе, чтобы в торжественной предновогодней атмосфере получить награду «Женщина Вдохновения». На вечере экспромтом выступили оперная дива Лариса Тетуева и актриса Наташа Манор, их номера сопровождались длительными овациями.Проект был организован брендом Jack Kuba, вся деятельность которого напрямую связана с женской красотой, внутренней силой, успешностью и миром вдохновения. Дженни Куба, открывая торжественный вечер, сказала: «Мы, Jack Kuba, существуем для женщин и ради женщин. Сила, самодостаточность, уверенность в себе и целеустремленность – такой мы видим современную женщину. Каждая из героинь проекта – воплощение идеалов нашей компании, каждая - первая в своем роде и каждая - достойный пример женской силы, уверенности и целеустремленности. Вы – Женщины, которыми мы восхищаемся, - сумели пробить стеклянный потолок и показать всем, что нет ничего невозможного для женщины, верящей в свои силы, идущей за мечтой».Дорит Голендер-Друкер, экс-посол Израиля в России, добавила: «Проект прозвучал на весь Израиль - сообщения и сюжеты в СМИ на русском языке дополнились статьями в израильской прессе и, в частности, в "Едиот Ахронот", где сообщалось о моем участии в проекте. Сегодня мы, участницы проекта, встретились в реальности. Этот вечер дал нам уникальную возможность собраться и пожелать друг другу добра, счастья и процветания в преддверии Нового года. Все женщины, присутствующие на сегодняшнем вечере, хоть и находятся на высшей ступени карьеры, вместе с тем, они открыты, дружелюбны, доброжелательны и преисполнены любовью к своей стране».Также на торжественном вечере была представлена специальная Новогодняя коллекция от Jack Kuba, создавшая в зале праздничную атмосферу и поразившая гостей мероприятия своей изысканностью, красотой и нарядностью. Коллекция расцвечена бликами кристаллов Swarovski, наполнена шелестом шелка, узорами тончайших кружев и вышивки ручной работы. Чтобы насладиться ее красотой посетите специальный Новогодний сайт или загляните в любой из магазинов сети.