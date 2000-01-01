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Греция решила отобрать у Македонии имя | Фото: Thinkstock21.01 20:36   MIGnews.com

Греция решила отобрать у Македонии имя

Из-за давнего спора с греками по поводу собственного государственного имени в Македонии состоится референдум о смене названия страны.

Этот необычный конфликт тянется с момента распада Югославии в 1991 году, когда новообразованное государство взяло уже "занятое" название, чем возмутились Афины – в Греции уже была область Македония.

Казалось бы, что в этом такого? Но греки посчитали, что таким образом македонцы крадут у них историю, а это простить, понятное дело, сложно. За это Афины заблокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО, что является главной целью македонских властей.

Отвергли они также вариант БЮРМ – Бывшей югославской Республики Македонии (именно под таким названием страна была принята в ООН).

Даже был назначен посредник на переговорах между двумя сторонами – спецпредставитель генерального секретаря ООН Мэтью Нимиц.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

По его словам, плебисцит состоится до конца когда, однако когда именно, Заев не говорит.

Впрочем, если страна и поменяет название, то незначительно. К уже имеющемуся "имени" лишь прибавится прилагательное: Новая, Северная, Верхняя или Вардарская Македония. Еще один вариант – а это Республика Македония (Скопье).
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