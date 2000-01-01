21.01 20:36 MIGnews.com

Греция решила отобрать у Македонии имя

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Из-за давнего спора с греками по поводу собственного государственного имени в Македонии состоится референдум о смене названия страны.Этот необычный конфликт тянется с момента распада Югославии в 1991 году, когда новообразованное государство взяло уже "занятое" название, чем возмутились Афины – в Греции уже была область Македония.Казалось бы, что в этом такого? Но греки посчитали, что таким образом македонцы крадут у них историю, а это простить, понятное дело, сложно. За это Афины заблокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО, что является главной целью македонских властей.Отвергли они также вариант БЮРМ – Бывшей югославской Республики Македонии (именно под таким названием страна была принята в ООН).Даже был назначен посредник на переговорах между двумя сторонами – спецпредставитель генерального секретаря ООН Мэтью Нимиц."Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.По его словам, плебисцит состоится до конца когда, однако когда именно, Заев не говорит.Впрочем, если страна и поменяет название, то незначительно. К уже имеющемуся "имени" лишь прибавится прилагательное: Новая, Северная, Верхняя или Вардарская Македония. Еще один вариант – а это Республика Македония (Скопье).