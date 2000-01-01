Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Продюсеры США назвали лучший фильм года 21.01 23:08   MIGnews.com

Продюсеры США назвали лучший фильм года

Фантастическая драка Гильермо дель Торо "Форма воды" о любви немой уборщицы с человеком-амфибией в разгар холодной войны была признана Гильдией продюсеров США лучшей в прошлой году. 29-ая ежегодная церемония вручения наград продюсеров кино и телевидения состоялась 20 января в Лос-Анджелесе.


Как сообщает AP, в номинации также соревновались такие номинанты: "Три билборда на границе Эббинг", "Леди Берд", "Тоня против всех", а также "Дюнкерк".

Стоит отметить, что "Форма воды" собрала уже не одну престижную премию. В ее послужном списке уже имеются Critics' Choise Awards, венецианский "Золотой лев" и два "Золотых глобуса".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:16
Эван МакГрегор подал на развод через 22 года брака
21:14
Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма
20:36
Греция решила отобрать у Македонии имя
19:17
Стала известна причина смерти Бари Шермана и его жены
18:52
Пожар в пражской гостинице Eurostars David, есть погибшие
18:07
Взрыв на химическом заводе в Индии: 4 человека погибли
17:31
Нетаниягу: мир на Ближнем Востоке невозможен без участия США
17:07
Заявление Нетаниягу по завершении визита в Индию
16:41
Теракт в кабульском отеле: число погибших возросло до 43
16:39
Житель Герцлии арестован после изнасилования на кладбище
16:07
В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смертной казни
15:42
Франция требует созвать СБ ООН из-за вторжения в Африн
15:19
Директора психбольницы Абарбанель обвинили в сексе с больной
15:14
Охранника посольства Израиля не будут судить за убийство
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus