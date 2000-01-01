21.01 23:08 MIGnews.com

Продюсеры США назвали лучший фильм года

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Фантастическая драка Гильермо дель Торо "Форма воды" о любви немой уборщицы с человеком-амфибией в разгар холодной войны была признана Гильдией продюсеров США лучшей в прошлой году. 29-ая ежегодная церемония вручения наград продюсеров кино и телевидения состоялась 20 января в Лос-Анджелесе.Как сообщает AP, в номинации также соревновались такие номинанты: "Три билборда на границе Эббинг", "Леди Берд", "Тоня против всех", а также "Дюнкерк".Стоит отметить, что "Форма воды" собрала уже не одну престижную премию. В ее послужном списке уже имеются Critics' Choise Awards, венецианский "Золотой лев" и два "Золотых глобуса".