22.01 00:16 MIGnews.com

Эван МакГрегор подал на развод через 22 года брака

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Голливудский актер Эван МакГрегор, известный по роли Оби-Вана Кеноби в космической саге "Звездные войны", официально подал на развод с Ив Мавракис, с которой состоял в браке 22 года. Слухи об их разводе ходили еще с прошлого года, однако подтвердились только сейчас.В издание TMZ попал документ, в котором написано, что причиной развода стали "непримиримые разногласия". Кроме этого, в нем указано, что 46-летний Эван хочет получить совместную опеку над их детьми: Кларой, Эстер, Джамийаном и приемной дочерью Анук.Что же касается Мавракис, то она будет добиваться единоличной опеки, но с разрешением отцу посещать детей.По данным портала, в документах указано, что супруги начали проживать раздельно с мая прошлого года.