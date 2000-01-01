22.01 03:28 MIGnews.com

Любопытный пингвин запрыгнул в лодку к австралийским ученым

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Ученые, проводившие исследование в Антарктике, выложили в Сеть ролик, на котором пингвин случайно запрыгнул из воды прямо к ним в лодку. Запись в воскресенье, 21 января опубликована на YouTube.Автором видео стал один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы, база которой находится на научно-исследовательской станции Кейси на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.Когда ученые брали пробы воды, к ним в лодку неожиданно запрыгнул пингвин. Любознательная птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в воду."Когда пингвин приходит, чтобы проверить вашу работу", - прокомментировал ситуацию автор видео.