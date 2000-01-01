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Стала известна причина смерти Бари Шермана и его жены | Фото:21.01 19:17   MIGnews.com

Стала известна причина смерти Бари Шермана и его жены

Результаты расследования, проведенного частными детективами, свидетельствуют о том, что причиной смерти 75-летнего миллиардера Бернарда (Барри) Шермана и его 70-летней жены Хани стали действия группы преступников, а не убийство и суицид, как правоохранители полагали ранее.

Об этом в воскресенье, 21 января сообщает сайт канадского телеканала CBC Toronto со ссылкой на информированные источники.

Напомним, тела супружеской пары 15 декабря обнаружил риелтор, который пришел в роскошный особняк одного из самых богатых людей страны, чтобы подготовить его для показа покупателям.

В официальном заявлении полиция сообщала, что признаков взлома в доме не обнаружили, но обстоятельства смерти супругов выглядят подозрительно.

Ранее в пресс-службе полиции отмечали, что речь идет об убийстве, поскольку стало известна причина смерти супружеской пары. Миллиардера и его жену задушили веревкой.

Шерман был основателем и главой крупнейшей в Канаде фармацевтической корпорации Apotex, которая торгует по всему миру дженериками (незапатентованные лекарственные препараты, которые только воспроизводят оригинальный препарат).

Барри Шерман основал Apotex Inc в 1974 году. Компания называет себя седьмым крупнейшим в мире производителем лекарств.

Отметим, семья Шерман систематически жертвовала крупные суммы больницам и учебным заведениям Канады, выделяла немалые средства для поддержания Либеральной партии Канады под руководством Джастина Трюдо, а также местным больницам, школам и благотворительным организациям.

У Шерманов осталось четверо детей. Журнал Forbes оценивает личное состояние Барри Шермана в 3,2 млрд долларов.
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