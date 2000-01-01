22.01 04:23 MIGnews.com

Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов

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Испанские налоговые органы обратились в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении колумбийской певицы Шакиры, обвинив ее в "налоговом мошенничестве, совершенном в период с 2011 по 2014 годы".Об этом в воскресенье, 21 января сообщает La Vanguardia.Издание отмечает, поп-звезда проживала на Пиренеях с 2011 года вместе со своим мужем, футболистом каталонской "Барселоны" Жераром Пике. Тем не менее Шакира не являлась налоговым резидентом этой страны и со всех своих доходов налоги не выплачивала. При этом, согласно испанским законам, 40-летняя колумбийка должна была платить налог с дохода, полученного не только в королевстве, но и за его пределами.Отметим, подобное налоговое преступление наказывается в Испании тюремным заключением сроком на два года.Согласно информации барселонской газеты, ссылающейся на источники, близкие к следствию, речь идет о неуплате "нескольких десятков миллионов евро".Газета пишет, что налоговики уже обратилась в прокуратуру, чтобы провести проверку.По словам представителей певицы, она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом.Напомним, Шакира получила всемирную известность не только как поп-певица, но и как танцовщица, музыкальный продюсер и модель. Она считается наиболее успешной латиноамериканской артисткой, которая добилась успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. Среди ее наград – пять МTV Video Music Awards, две Grammy, а также семь Billboard Music Awards.