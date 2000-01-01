22.01 05:41 MIGnews.com

Британская актриса сожалеет, что ее никто не домогался

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Британская актриса Зои Уонамейкер, сыгравшая мадам Трюк в фильме "Гарри Поттер и философский камень" пожаловалась, что никогда не становилась жертвой сексуальных домогательств.Об этом в воскресенье, 21 января сообщает The Daily Mirror.По словам 68-летней актрисы, когда она начинала свою карьеру в 1970-х годах, домогательства были широко распространены на телевидении, в частности в таких компаниях, как BBC и ITV."У меня есть подруга, которая работала редактором сценариев, и к ней постоянно приставали. И меня просто раздражало то, что никто не пытался сделать подобное со мной", — заявила Уонамейкер в интервью изданию.Актриса подчеркнула, что нынешний сексуальный скандал в Голливуде – "охота на ведьм".Уонамейкер отметила, эта проблема касается не только шоу-бизнеса."Я расстроена, потому что это охота на ведьм — вы можете что-то выиграть от этого, просто через 50 лет выйдя и заявив: "О, меня изнасиловали". Я думаю: "Что же заставило вас ждать так долго?", - рассказала актриса журналистам."Для того чтобы избавиться от проблемы сексуальных домогательств, необходимо с ранних лет учить детей уважительно относиться друг к другу", - добавила актриса.