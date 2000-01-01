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В Беэр-Шеве впервые пройдет гей-парад | Фото: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr21.06 19:30   MIGnews.com

В Беэр-Шеве впервые пройдет гей-парад

После того, как в среду полицейские одобрили проведение в Беэр-Шеве первого в истории "парада гордости", который должен состояться на следующий день, 22 июня.

Командир Южного округа полиции Давид Битан одобрил план организаторов мероприятия, согласно которому гей-парад начнется в 18.30 и пройден по главной автомобильной артерии города – бульвару Ицхака Рагера.

СМИ отмечаю, что в городе и прежде проводились различные ЛГБТ-мероприятия, но они обычно отличались немногочисленностью и проходили в местном молодежном центре. Этот гей-парад станет для Беэр-Шевы первым.

В прошлом году организаторы "гей-прайда" отменили его в ответ на судебный запрет пройтись по бульвару Рагера. Именно это и повлияло на решение муниципальных властей одобрить проведение парада секс-меньшинств в этом году, утверждает представитель движения Pride House Сион Раз.
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