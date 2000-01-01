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Короля Таиланда `расстреляли` из игрушечного оружия | Фото: Википедия22.06 05:40   MIGnews.com

Короля Таиланда "расстреляли" из игрушечного оружия

Подростки выстрелили в короля Таиланда Раму X из игрушечного пистолета во время его поездки на велосипеде по немецкому городу Эрдинг в федеративной земле Бавария, сообщает таблоид Bild.

По данным издания, инцидент произошел 10 июня около 22.30 по местному времени, когда монарх катался на велосипеде. Два подростка 13 и 14 лет, спрятавшись в кустах, выстрелили в него пластиковыми шариками и попали Раме X в спину. Телохранители короля вызвали полицию, которая завела расследование.

"Мы нашли шарики и смогли точно установить, что это было игрушечное оружие — "мягкая пневматика", на которую не нужно разрешения ", — заявил представитель полицейского управления.

Расследованием дела сейчас занимается прокуратура города Ландсхут. Издание пишет, что 14-летний правонарушитель, возможно, будет привлечен к ответственности за попытку причинения опасного телесного повреждения, его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности. Сам король отказался писать заявление в полицию.
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