22.06 02:12 MIGnews.com

Завтрак влияет на финансовое благополучие

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Ученые из Германии пришли к выводу, что завтрак влияет на финансовое благополучие человека. Об этом заявили специалисты из университета Любека. Исследователи установили, что утренний приём пищи оказывает воздействие на активность индивида в течение рабочего дня.Эксперимент показал, что обогащенный углеводами завтрак вызывает желание обходить стороной сомнительные проекты и авантюры, но при этом человек ведет себя гораздо спокойнее. Специалисты считают, то это связано с уровнем тирозина в нашем организме.В ближайшее время будет проведено новое исследование, которое должно подтвердить или опровергнуть данное предположение.