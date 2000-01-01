21.07 23:33 MIGnews.com

Мать погибшего альпиниста защитила его дипломную работу

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Мать 22-летнего итальянского альпиниста Луки Боргони, который две недели назад погиб при восхождении на горную вершину Маттерхорн в Пеннинских Альпах, в пятницу защитила его дипломную работу в Туринском университете.Боргони, завершивший обучение на факультете биологии, в начале июля сдал в экзаменационную комиссию свою дипломную работу на тему "Воздействие свекольного сока на спортивную активность человека на большой высоте". Ее защита была назначена на 21 июля. На похоронах молодого спортсмена преподаватели попросили его мать Кристину Джордану в назначенный срок прийти в университет и защитить работу сына.Женщина, которая работает в средней школе учителем математики, не раздумывая, согласилась. "Для меня это самая естественная вещь на свете. Нас с Лукой связывала настоящая дружба: я все знала о его жизни и о его учебе, в том числе об этой работе. В настоящее время я сама готовлюсь к получению второго высшего образования как раз в области биологии, но сейчас для меня самое важное — быть здесь на месте сына", — цитирует РИА Новости слова Кристины Джорданы.