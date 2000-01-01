21.07 07:44 MIGnews.com
Прохожая поцеловала Путина на Старом Арбате
Президент России Владимир Путин пообщался с прохожими на Старом Арбате после того, как поздравил с юбилеем правозащитницу Людмилу Алексееву, передает RT.
Напротив выхода из дома Алексеевой Путина ждали несколько десятков человек, среди которых были туристы. Они встретили главу государства аплодисментами.
Путин подошел к ним и спросил, нравится ли им в Москве, на что получил утвердительный ответ.
Перед тем как направиться к своему автомобилю, российский лидер пожал руки нескольким прохожим. При этом одна из женщин поцеловала Владимира Путина в щеку.
"Спасибо вам, ребята, за поддержку ", – сказал президент, садясь в машину.
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