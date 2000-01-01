21.07 07:44 MIGnews.com

Прохожая поцеловала Путина на Старом Арбате

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Президент России Владимир Путин пообщался с прохожими на Старом Арбате после того, как поздравил с юбилеем правозащитницу Людмилу Алексееву, передает RT.Напротив выхода из дома Алексеевой Путина ждали несколько десятков человек, среди которых были туристы. Они встретили главу государства аплодисментами.Путин подошел к ним и спросил, нравится ли им в Москве, на что получил утвердительный ответ.Перед тем как направиться к своему автомобилю, российский лидер пожал руки нескольким прохожим. При этом одна из женщин поцеловала Владимира Путина в щеку."Спасибо вам, ребята, за поддержку ", – сказал президент, садясь в машину.