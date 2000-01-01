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Лондон: колокол Биг-Бен прозвучал в последний раз | Фото: Thinkstock21.08 17:50   MIGnews.com

Видео: колокол Биг-Бен прозвучал в последний раз

В полдень понедельника, 21 августа, знаменитый колокол Биг-Бег прозвучал в последний раз.

После этого его отсоединят от часов для реставрации башни и самих часов. Как сообщает Би Би Си, часы начнут разбирать на составные части.

Все четыре циферблата почистят и отреставрируют. Представители парламента заявили, что часовой механизм был остановлен ради безопасности рабочих, которые займутся восстановительными работами.



Однако, на протяжении ремонта по особым случаям колокол будут подключать обратно - например, в новогоднюю ночь или в День поминовения.

Реставрация Биг-Бега обойдется властям в 29 миллионов фунтов стерлингов (около $37 млн.). Предполагается, что восстановительные работы продлятся до 2021 года.
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