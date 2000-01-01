22.08 04:44 MIGnews.com

Женщине вызвали скорую после просмотра фильма ужасов

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Посетительнице кинотеатра в Бразилии стало плохо после просмотра фильма "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter."Сеанс хоррора "Проклятие Аннабель" в бразильском кинотеатре закончился вызовом скорой помощи. Зрительница истерила на полу и била себя по голове", — говорится в сообщение.На видеозаписи видно, как женщина кричит и плачет. Она не может успокоиться в течение минуты. Зрительницу вынесли из зала на руках.Премьера картины в Бразилии состоялась 17 августа. Лента стала сиквелом фильма "Проклятие Аннабель", вышедшего в 2014 году, — тогда некоторые французские кинотеатры сняли фильм с проката из-за психоза зрителей.