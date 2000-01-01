22.08 05:26 MIGnews.com

Архитектор: растения полезны в борьбе с терроризмом

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Итальянский архитектор Стефано Боэри заявил, что естественные растительные барьеры на улицах городов лучше защитят людей от террористических атак, чем бетонные заграждения.Об этом в сообщает итальянский The Local.По мнению Боэри, зелень не только помогает бороться с плохой экологией, но и способна сыграть важную роль в борьбе с организованной преступностью.Архитектор признал, что традиционные меры борьбы с терроризмом по-прежнему необходимы, однако призвал мэров европейских городов начать высадку крупных деревьев и растений в горшках диаметром около трех метров на площадях и в общественных местах.Он пояснил, что это создаст препятствия для наезда автомобилей, так как именно таким способом террористы атаковали прохожих в Барселоне и Берлине.