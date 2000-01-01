21.09 20:30 MIGnews.com

Скончалась самая богатая женщина мира

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В возрасте 94 лет скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на дочь Франсуазу Беттанкур-Мейер.По словам дочери, Лилиан Беттанкур скончалась минувшей ночью у себя дома. Причины смерти не сообщаются.Франсуаза добавила, что ее "мать ушла мирно".Отметим, журнал Forbes оценивал состояние Беттанкур в $44,6 млрд., индекс Bloomberg Billionaires - в $42,5 млрд., она считалась самой богатой женщиной в мировой истории.Лилиан Беттанкур унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 году, когда скончался ее отец Эжен Шюлле.В 1963 году компания вышла на IPO, но Беттанкур сохранила мажоритарный пакет. На момент смерти ей принадлежало более 30% акций L'Oreal.