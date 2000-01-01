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Рисунок Трампа продали на аукционе | Фото: Thinkstock22.10 03:35   MIGnews.com

Рисунок Трампа продали на аукционе

На аукционе Juliens Auctions продали выполненный президентом США Дональдом Трампом довольно схематичный рисунок одного из самых известных небоскребов Нью-Йорка – Эмпайр-стейт-билдинг. Размер скетча составил 30 см на 23 см.


Как говорится в сообщении аукционного дома в Twitter, художественные способности главы Белого дома оценили в 16 тыс. долларов.

Цена лота стартовала с 100 долларов. New York Post пишет, что Трамп нарисовал его черным маркером в 1995 году для благотворительного аукциона во Флориде, когда открывал там свое имение "Мар-а-Лаго". К моменту аукциона Juliens Auctions в Лос-Анджелесе его цена достигла $12 тыс.

Покупатель президентского художества пожелал остаться неизвестным.
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