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Бывшая узница Освенцима стала пожизненным сенатором Италии | Фото:22.01 14:57   MIGnews.com

Бывшая узница Освенцима стала пожизненным сенатором Италии

Итальянская еврейка Лилиана Сегре, 88 лет, бывшая узница лагеря смерти Освенцим, удостоена звания пожизненного сенатора.

Президент Италии Серджио Матарелла выразил благодарность 87-летней Лилиане Сегре — за ее просветительскую работу с детьми и молодежью.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает новостное агентство Ansa.

Отметим, в эти дни в Италии отмечается 80-летие введения режимом Муссолини антисемитских расовых законов. В 1943 году Лилиана Сегре и ее семья были арестованы в Милане и отправлены в нацистский концлагерь.

Восьмилетняя Лилиана была изгнана после этого из школы, а спустя пять лет депортирована в концлагерь. Всего 25 из 775 депортированных в лагеря еврейских детей Италии пережили войну.

До начала 90-х годов Сегре без особого желания вспоминала о пережитом, но затем начала охотнее делиться своим страшным опытом.

Женщина стала выступать с рассказами об Освенциме в школах и на конференциях. Ее свидетельство использованы во многих книгах и документальных фильмах, повествующих о Холокосте.

По словам Сегре, известие о награде свалилось на нее "как снег на голову". Она отметила, что это решение накладывает на нее "тяжелую ответственность", и призывает Сенат не допустить забвения тех, кто погиб в нацистских концлагерях.

Пожизненный сенатор заседает в верхней палате парламента и голосует вместе с избранными сенаторами. Как правило, этого звания удостаиваются люди, добившиеся выдающихся успехов в политике, науке, культуре или би знесе.
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