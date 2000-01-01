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82% богатств Земли принадлежат 1% населения | Фото: Thinkstock22.01 15:45   MIGnews.com

82% богатств Земли принадлежат 1% населения

Благотворительная организация Oxfam выяснила, что около 82% богатств, появившихся в мире в 2017 году, принадлежат всего 1% населения Земли.

Oxfam провела свое собственное расследование и, сопоставив данные швейцарского банка Credit Suisse, пришла к выводу, что богатство все больше и больше накапливается в карманах определенного круга людей, то время как финансовое положение более 3,5 миллиардов беднейших человек мира, за 2017 год, никак не изменилось. В организации отмечают, что с 2009 года по 2018-й, количество богатейших людей мира резко сократилось в девять раз – с 380 человек до 42, а их состояние оценивается в 3,7 млрд долларов.

"Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Сообщается, что в период с 2006 по 2015 год состояние толстосумов выросло в шесть раз по сравнению со средними зарплатами обычного рабочего. А в качестве примера правозащитники указывают, что на сегодняшний день топ-менеджер одной из пяти крупнейших мировых сетей магазинов одежды зарабатывает всего за 4 своих рабочих дня больше, чем заработает работник швейной фабрики в Бангладеш за всю свою жизнь.

Также Oxfam отмечает, что сейчас у работодателей еще существует практика сексуального неравенства, что касается оплаты труда. В организации подчеркивают, что при выполнении одной и той же работы, мужчины все равно получают больше, чем женщины. По их подсчетам, ситуация в этой области может урегулироваться только спустя 217 лет – именно такую цифру показывают расчеты при нынешних темпах реформ в этой сфере.

По мнению руководителя международного объединения, такие данные демонстрируют чрезмерное влияние корпораций на принятие политических решений, пренебрежение правами рабочих, а также бесконечное стремление сократить затраты в целях увеличения прибыли, что в конечно счете приведет к огромному разрыву доходов между самыми богатыми и самыми бедными людьми.
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