Внучка Елизаветы II выходит замуж

Принцесса Евгения выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка. Об этом сообщили в Букингемском дворце в понедельник, 22 января.
Принцесса Евгения – младшая дочь сына королевы принца Эндрю, имеющего титул герцога Йоркского, и его бывшей супруги герцогини Йоркской, в девичестве Сары Фергюсон.
Принцесса является восьмой в очереди престолонаследия.
Как заявили герцог и герцогиня Йоркские, их младшая дочь обручилась с Джеком Бруксбэнком во время пребывания в Никарагуа в начале января.
Их свадьба состоится в часовне Св.Георгия в Виндзорском замке осенью 2018 года.
Принцесса сохранит свой королевский титул после замужества, однако у нее будет возможность взять при желании фамилию мужа.
Известно, что принцесса познакомилась с бывшим управляющим популярного у знаменитостей лондонского ночного клуба Mahiki на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Они встречаются уже несколько лет, сообщает Би Би Си.