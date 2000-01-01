22.01 21:28 MIGnews.com

Внучка Елизаветы II выходит замуж

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Принцесса Евгения выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка. Об этом сообщили в Букингемском дворце в понедельник, 22 января.Принцесса Евгения – младшая дочь сына королевы принца Эндрю, имеющего титул герцога Йоркского, и его бывшей супруги герцогини Йоркской, в девичестве Сары Фергюсон.Принцесса является восьмой в очереди престолонаследия.Как заявили герцог и герцогиня Йоркские, их младшая дочь обручилась с Джеком Бруксбэнком во время пребывания в Никарагуа в начале января.Их свадьба состоится в часовне Св.Георгия в Виндзорском замке осенью 2018 года.Принцесса сохранит свой королевский титул после замужества, однако у нее будет возможность взять при желании фамилию мужа.Известно, что принцесса познакомилась с бывшим управляющим популярного у знаменитостей лондонского ночного клуба Mahiki на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Они встречаются уже несколько лет, сообщает Би Би Си.