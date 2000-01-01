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Девушка нарушила движение лондонского метро из-за телефона | Фото:22.01 23:23   MIGnews.com

Девушка нарушила движение лондонского метро из-за телефона

В Лондоне пассажирка нарушила работу метрополитена, пытаясь достать упавший на рельсы телефон.

Об этом в понедельник, 22 января Daily Mail.

Из-за неловкости владелицы гаджета сразу 4 линии подземки перестали функционировать.

После этого женщина попыталась скрыться, но была задержана транспортной полицией.

Издание уточняет, инцидент произошел около полуночи в четверг, 18 января. Выходящую из туннеля нарушительницу удалось снять на мобильный телефон одному из пассажиров.

По словам работников метрополитена, из-за спрыгнувшей на рельсы пассажирки им пришлось отключить питание контактного рельса.

Предположительно девушка страдала психическими заболеваниями, отмечает издание.

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