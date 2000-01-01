22.06 11:49 MIGnews.com

ЦАХАЛ разыскивает лучшего пиарщика

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О достаточно необычной вакансии объявили израильские вооруженные силы – ЦАХАЛ разыскивает профессионала, который бы вел общественные кампании с целью улучшения образа армии.Согласно объявлению на сайте ЦАХАЛа, от соискателей требуется иметь от 3 до 5 лет опыта работы в сфере рекламы и связей с общественностью, а сама работа будет заключаться в "ведении кампаний в СМИ от стадии разработки до непосредственно реализации". Подразумевается, что должность доступна тем, кто уже имеет звание офицера.Стоит отметить, что на сегодняшний день в ЦАХАЛа уже имеется PR-подразделение, созданное 5 лет назад. Возглавляет его полковник Ронен Манелис и отвечает оно за различные внутренние информационные кампании под эгидой пресс-службы ЦАХАЛа. Периодически к службе в подразделении привлекаются резервисты, которые призываются к работе в пресс-службе и занимаются рекламой на "гражданке".Как пишет "Гаарец", ссылаясь на портал The Seventh Eye, в 2015 году финансирование рекламной деятельности ЦАХАЛа в израильских радио-, цифровых и печатных СМИ составило более 6 млн. шекелей. Таким образом, оно увеличилось вдвое в сравнении с предыдущим годом, когда на эту же статью расходов был выделено 2,9 млн. шекелей.Необходимость поиска рекламщика "извне" в пресс-службе ЦАХАЛа обосновали отсутствием в рядах армии человека с подходящей подготовкой.