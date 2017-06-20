22.06 12:13 MIGnews.com

Нелепая смерть: Модель убило сифоном для взбивания сливок

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Несколько дней назад в результате нелепого инцидента 33-летняя французская фитнес-модель Ребекка Бургер скончалась, взбивая сливки у себя дома. Как сообщили на ее странице в Instagram родные скончавшейся, трагедия произошла из-за неисправного сифона для взбивания сливок."С большой грустью сообщаем, что Ребекка скончалась 18 июня 2017 года в результате несчастного случая", — гласит последняя публикация в аккаунте модели в Instagram, где за ее жизнью следили порядка 150 тысяч "фоловеров".Как пишут местные СМИ, когда из-за чрезмерно высокого давления баллон устройства взорвался, женщина получила мощный удар в грудь, что и вызвало остановку сердца и мгновенную смерть.Родные Ребекки разместили также и снимок самого "орудия убийства". Портал 60 Millions de consommateurs "опознал" на опубликованном фото сифон Ard'Time, которые выпускались в 2009-2013 годах. Такие аппараты не раз приводили к травмам, из-за чего их и сняли с продаж, однако несчастные случаи все равно продолжали происходить.