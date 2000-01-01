23.06 00:12 MIGnews.com

Принц Гарри: Никто не хочет на престол

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek."Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю", - сказал принц Гарри, третий в очереди на британский престол.При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради "большей пользы для людей".Помимо того, в интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана, которая, чтобы показать своим детям жизнь обычных людей, брала их с собой, чтобы они увидели бездомных."Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить. Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками", - заверил принц.