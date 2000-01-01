Принц Гарри: Никто не хочет на престол

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.
"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю", - сказал принц Гарри, третий в очереди на британский престол.
При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.
В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради "большей пользы для людей".
Помимо того, в интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана, которая, чтобы показать своим детям жизнь обычных людей, брала их с собой, чтобы они увидели бездомных.
"Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить. Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками", - заверил принц.