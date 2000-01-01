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Одиночество может привести к физическим заболеваниям | Фото: Thinkstock23.06 05:27   MIGnews.com

Одиночество может привести к физическим заболеваниям

Одиночество может привести не только к психологическим проблемам, но и к физическим заболеваниям. Ученые еще раз подтвердили, насколько тесно связано со здоровьем человека с его душевным состоянием.

Хроническое одиночество повышает риск развития некоторых воспалительных заболеваний, сообщают исследователи из университета Калифорнии, США. Оказывается, чувство социальной изоляции повышает активность иммунных клеток, связанных с воспалительной реакцией организма.

В ходе исследования, в котором приняли участие 93 человека, ученые заметили, что у людей с хроническим стрессом повышенное количество моноцитов и дендритных клеток. Эти клетки являются первой линией защиты организма и запускают воспалительную реакцию в ответ на повреждение тканей. Именно эта воспалительная реакция в долгосрочной перспективе связана с болезнями сердца, раком и нейродегенеративных заболеваний.

По мнению ученых, их работа лишний раз доказывает, как социальная среда и образ жизни человека влияют на его физическое здоровье. Возможно, в процессе эволюции в нашей иммунной системы выработалась молекулярная чувствительность к изменениям в социальной среде для более эффективной защиты организма.
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