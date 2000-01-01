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Ученые: аллергики более склонны к суициду | Фото: Thinkstock23.06 04:30   MIGnews.com

Ученые: аллергики более склонны к суициду

Изнурительный насморк или зудящая сыпь на коже способны сделать жизнь невыносимой. Люди, страдающие от сильных аллергических реакций, более подвержены суицидального поведения, считают ученые из Дании.

Исследовав данные о более чем 27 000 попытках суицида, датские эксперты пришли к выводу, что среди аллергиков потенциальных самоубийц больше, чем среди не страдающих от аллергии людей. После того, как были учтены различные факторы риска суицидального поведения, такие как психические заболевания и уровень дохода, оказалось, что у аллергиков по сравнению со здоровыми людьми риск появления мыслей о суициде повышен на 30%. Ученые предупреждают, что, хотя такая разница может показаться значительным, применительно к каждому конкретному человеку риск-прежнему остается небольшим.

Исследователи отмечают, что их выводы относятся к людям, страдающим от тяжелых форм аллергии, и, возможно, дело не только в плохом самочувствии больных. Во время аллергической реакции в организме повышается уровень воспалительных веществ - цитокинов, которые обладают провоцирующими депрессии свойствами. Недавнее исследование ученых из Тайваня также подтвердило связь аллергий с повышенным риском суицидального поведения.

Врачами, которые имеют дело с аллергиками, следует обращать пристальное внимание на их психическое состояние с целью своевременного выявления признаков суицидальных наклонностей, заключают исследователи.
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