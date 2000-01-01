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Появился новый официальный портрет принца Джорджа 22.07 14:28   MIGnews.com

Появился новый официальный портрет принца Джорджа

Кенсингтонский дворец опубликовал новый официальный портрет сына герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин принца Джорджа.

Об этом сообщила пресс-служба дворца.

В заявлении дворца говорится, что герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном.





Отметим, что в субботу, 22 июля исполняется четыре года.

"Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним - сплошное веселье", - цитирует Би Би Си слова фотографа.
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