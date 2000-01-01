22.07 14:28 MIGnews.com

Появился новый официальный портрет принца Джорджа

The Duke and Duchess are delighted to share a new official portrait of Prince George to mark HRH's 4th birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/Fct5iaoEer — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 июля 2017 г.

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Кенсингтонский дворец опубликовал новый официальный портрет сына герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин принца Джорджа.Об этом сообщила пресс-служба дворца.В заявлении дворца говорится, что герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном.Отметим, что в субботу, 22 июля исполняется четыре года."Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним - сплошное веселье", - цитирует Би Би Си слова фотографа.