22.07 14:28 MIGnews.com
Появился новый официальный портрет принца Джорджа
Кенсингтонский дворец опубликовал новый официальный портрет сына герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин принца Джорджа.
Об этом сообщила пресс-служба дворца.
В заявлении дворца говорится, что герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном.
Отметим, что в субботу, 22 июля исполняется четыре года.
"Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним - сплошное веселье", - цитирует Би Би Си слова фотографа.
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