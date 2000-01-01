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Раскрыты подробности самоубийства солиста Linkin Park | Фото: Chris Parker/Flickr22.07 17:57   MIGnews.com

Раскрыты подробности самоубийства солиста Linkin Park

Журналистам стали известны обстоятельства самоубийства фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона, чье тело пару дней назад обнаружили у него дома в округе Палос Вердес (Лос-Анджелес, штат Калифорния).

Как пишет TMZ, мужчина повесился на ремне на ручке двери своей спальни. В момент смерти Беннингтон был в доме один, при этом в комнате была обнаружена недопитая бутылка алкоголя, несмотря на то, что в 2002 году он сообщил о том, что победил алкоголизм и просил пить.

Ни предсмертной записки, ни следов наркотиков на месте суицида музыканта не было.

Решение Беннингтона наложить на себя руки неофициально связывают с самоубийством его близкого друга – солиста культовой гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля – в день трагедии – исполнилось бы 43 года.

Между двумя самоубийствами обнаружено несколько сходств. После концерта Soundgarden в Детройте Корнелл повесился в дверном проеме между спальней и ванной. Предсмертной записки он также не оставил.

Беннигтон был крестным отцом одного из детей Корнелла, а на его похоронах исполнил песню Hallelujah.

Лидер Linkin Park покончил с собой во время турне в поддержку нового альбома One More Light, в перерыве между его европейской и американской частями.
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