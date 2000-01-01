Раскрыты подробности самоубийства солиста Linkin Park

Как пишет TMZ, мужчина повесился на ремне на ручке двери своей спальни. В момент смерти Беннингтон был в доме один, при этом в комнате была обнаружена недопитая бутылка алкоголя, несмотря на то, что в 2002 году он сообщил о том, что победил алкоголизм и просил пить.
Ни предсмертной записки, ни следов наркотиков на месте суицида музыканта не было.
Решение Беннингтона наложить на себя руки неофициально связывают с самоубийством его близкого друга – солиста культовой гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля – в день трагедии – исполнилось бы 43 года.
Между двумя самоубийствами обнаружено несколько сходств. После концерта Soundgarden в Детройте Корнелл повесился в дверном проеме между спальней и ванной. Предсмертной записки он также не оставил.
Беннигтон был крестным отцом одного из детей Корнелла, а на его похоронах исполнил песню Hallelujah.
Лидер Linkin Park покончил с собой во время турне в поддержку нового альбома One More Light, в перерыве между его европейской и американской частями.